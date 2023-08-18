Шмигаль обіцяє незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні

"Також забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло", - наводяться в повідомленні слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на урядовому порталі.