Лубінець: росія продовжує репресії за релігійною ознакою в українському Криму

Про це у Телеграмі поінформував уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

«росія продовжує репресії за релігійною ознакою в українському Криму. На сьогодні рф порушила стосовно кримчан понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою, з них 17 – проти представників «Свідків Єгови», – заявив він.

За його словами, переслідування членів релігійних організацій в тимчасово окупованому Криму є грубим порушенням рф 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії.

Окрім того, зазначив омбудсмен, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-окупанта на окупованій території.

«росія продовжує ігнорувати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 74/168, в якій міжнародна спільнота закликає рф забезпечити свободу віросповідання й релігії без будь-якої дискримінації», – поінформував Лубінець.