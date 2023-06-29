Игровые наушники с объемным звуком 7.1: стоит ли переплачивать

Объемный звук в кинотеатрах — одно из лучших впечатлений, которые можно получить при просмотре мультимедиа. Представьте себе, что те же ощущения можно испытать от пары наушников, которые вы можете использовать дома во время игры. Разбираемся, как работает технология 3D-звучания в игровой гарнитуре и действительно ли позволяет полностью погрузиться в происходящее.

Что такое объемный звук

Это аудиотехнология, в которой используется несколько каналов. Динамики устанавливаются в определенных местах вокруг слушателя для создания 360-градусного впечатления от прослушивания. Существуют различные типы объемного звука, но основными и наиболее популярными считаются 5.1, 6.1 и 7.1. Первая цифра — количество основных динамиков, а «.1» относится к сабвуферу.

Как работает виртуальный объемный звук

Когда речь заходит об объемном звуке в наушниках, мы имеем дело с Head-Related Transfer Function (HRTF). Если избегать сложной терминологии, это просто способ рассчитать, как звуковые волны попадают в голову и ухо человека. Затем этот расчет применяется к сигналу, чтобы смоделировать, как он будет звучать в наушниках.

Раньше компании использовали несколько динамиков в гарнитуре, чтобы воссоздать подобный эффект. Но такие проекты быстро свернулись. А современные технологии позволяют визуализировать подобный звук, то есть, создать имитацию аудиоокружения. Многие производители устанавливают в игровые наушники собственную технологию виртуализации, чтобы улучшить восприятие во время прослушивания.

Конечно, HRTF не совершенен, ведь расчеты основаны на типовой модели головы и формы уха. Эта модель может быть не совсем такой, как ваша, но для большинства людей она будет достаточно хорошей.

Стоит ли покупать специальные наушники

Если вы ищете качественную передачу аудио и 3D-звук, лучше купить наушники, которые отлично звучат сами по себе. Затем вы можете использовать эти наушники в паре с программами Dolby Atmos или DTS Headphone:X.

Это софт для объемного звучания, который хорошо использует и реализует HRTF и может обеспечить великолепные впечатления. Программы работают с любыми USB-наушниками — достаточно установить программное обеспечение и получить объемное звучание. Софт работает даже с консолями, хотя отметим, что DTS Headphone:X недоступен для PS5.

У Microsoft тоже есть собственное программное обеспечение HRTF, встроенное в Windows. Однако оно не так хорошо различает, что выше, а что ниже, по сравнению с ранее упомянутым программным обеспечением.

Поэтому если ваша игровая гарнитура не поддерживает 7.1 «из коробки», не стоит переплачивать за более дорогое устройство только ради объемного звучания. Ориентируйтесь на другие характеристики и воспринимайте встроенную виртуализацию как приятный бонус, нежели «киллер-фичу».

А если вы живете в тихом месте, то можете даже купить наушники с открытым акустическим оформлением, поскольку они уже обладают отличным пространственным разделением и звучат великолепно. Это усилит эффект прослушивания и погрузит вас в происходящее.