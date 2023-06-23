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Компанія Google запускає продукт для боротьби з відмиванням грошей

26.06.2023 / 16:25
Підрозділ Cloud компанії Google запускає продукту для боротьби з відмиванням грошей (AML) на основі штучного інтелекту. Інструмент розроблений для фінансових установ, щоб ті могли виявляти такі схеми.

Про це компанія повідомила в ролику на YouTube.

Інструмент буде представлений хмарною платформою, яка аналізуватиме транзакції та дії осіб, що їх проводять. Система шукатиме підозрілі операції для запобігання фінансовим злочинам.

AML надаватиме консолідовану оцінку ризику, згенеровану штучним інтелектом. Моделі транзакцій, мережева поведінка та інші дані дозволять ШІ сформувати оцінку ризику для виявлення випадків відмивання грошей серед "дрібних" і комерційних клієнтів.

За оцінками ООН, щорічно у світі відмивається близько 2-5% світового ВВП ($2 трлн). Водночас в більшості випадків системи сповіщення про виявлення таких схем закриваються як "помилкові спрацьовування" на першому етапі перевірки.

Google
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