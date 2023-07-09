Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и важную роль в этом играют мобильные приложения. Для пользователей iOS существует огромное множество приложений, которые могут сделать их жизнь проще и интереснее. Если вы планируете купить Айфон 14 или любую другую модель из линейки Apple, эта статья будет полезной. Далее мы рассмотрим ТОП-10 самых полезных приложений для iOS.

Notion

Notion — это мощное приложение для организаций, которое позволяет создавать заметки, списки, базы данных и многое другое. Оно помогает держать всю вашу информацию в одном месте. Для корпоративных задач — самое то.

Google Maps

Хотя iOS имеет собственное приложение Карты, Google Maps остается одним из самых точных и функциональных навигаторов, предлагая информацию о пробках, общественном транспорте и местах поблизости. Особенно это актуально для Украины, ведь приложение Google Maps для нашей страны в разы точнее.

1Password

Безопасность и приватность во время пребывания в Сети важна, и 1Password отлично справляется с хранением и генерацией сложных паролей, синхронизируя их между всеми вашими устройствами. В связке с экосистемой Apple потенциал приложения раскрывается еще шире, чем на Android.

Overcast

Для любителей подкастов, Overcast предлагает отличный опыт прослушивания с функциями ускорения воспроизведения, удаления пауз и обширной библиотекой подкастов.

Procreate Pocket

Для творческих людей, — это усовершенствованный редактор изображений и инструмент для рисования, который позволяет создавать впечатляющие произведения искусства прямо на вашем Айфоне. Композиции можно создавать в самых разных стилях, включая абстракционизм и минимализм.

Microsoft Office

Приложения Microsoft Office для iOS, такие как Word, Excel и PowerPoint, позволяют вам оставаться продуктивными на ходу, предоставляя полноценные инструменты для работы с документами и текстами.

MyFitnessPal

Для тех, кто следит за своим здоровьем, MyFitnessPal предлагает отслеживание калорий, упражнений и питательных веществ, помогая достигать фитнес-целей.

Forest

Forest помогает сосредоточиться на задачах, используя уникальный подход, где вы "сажаете дерево" на время, в течение которого не можете пользоваться телефоном. Это позволяет при правильном использовании значительно повысить продуктивность.

Dark Sky

Dark Sky — это приложение для прогноза погоды с высокой точностью и подробной информацией. Оно предоставляет уведомления о погоде почти в реальном времени.

Trello

Для управления проектами и задачами, Trello предлагает гибкую систему досок и карточек, которая может быть адаптирована под различные потребности и рабочие потоки.

Заключение

Выбор приложений для iOS огромен, и существует множество инструментов, которые могут улучшить вашу эффективность, креативность и образ жизни. Этот ТОП-10 представляет лишь верхушку айсберга, и рекомендуется исследовать App Store, чтобы найти еще больше замечательных приложений. На этом мы заканчиваем наш материал, спасибо за внимание!