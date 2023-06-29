Войти | Зарегистрироваться
06:15

суббота,
01 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

НБУ затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень

30.06.2023 / 14:21
Нацбанк України (НБУ) в четвер, 29 червня, затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

"Стратегія складається з трьох основних напрямів. Це пом'якшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості курсу та повернення до принципів інфляційного таргетування. Кожен напрям містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації стратегії", - мовиться в повідомленні регулятора.

Нацбанк "впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов".

Під час реалізації стратегії Нацбанк враховуватиме результати аналізу ефективності попередніх кроків, а також інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, фіскальну позицію та боргову стійкість).

НБУ буде зберігати "жорсткі монетарні умови шляхом підтримання достатньо високого рівня процентних ставок у реальному вимірі".

Публічна версія документа буде оприлюднена Національним банком до 7 липня 2023 року.

валюта, НБУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 июня
29 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.