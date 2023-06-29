KPMG: За рівнем нелегальної торгівлі сигаретами Україна друга у Європі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аудиторської компанії KPMG.

Так, згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався у 19,9%, а збитки бюджету сягнули 636 млн євро.

Тіньовий ринок цигарок в Україні почав зростати з 2018 року. За підсумками минулого року, нелегальною є вже кожна п'ята пачка сигарет.

Варто зазначити, що KPMG щорічно досліджує рівень споживання нелегальних цигарок у ЄС. Україну включили до цього звіту вперше.

Загалом же, 2022-го було спожито 35,8 млрд нелегальних цигарок, через що уряди втратили приблизно 11,3 мільярда євро податкових надходжень - на 8,5% більше, ніж 2021 року.

У звіті зазначається, що рівень споживання контрафактних сигарет досяг найвищого рівня за історію дослідження. Більшість підробок - 61,5% - було спожито у Франції.

Нагадаємо, раніше компанія "Кантар Україна" оцінювала частку нелегального ринку тютюнових виробів в Україні в лютому 2023 року на рівні 20,2%, 2021-го вона становила 16,9%, а 2020-го - 6,9%. Зростання відбулося шляхом збільшення частки підробленої продукції до 7,9% та продукції, маркованої для Duty Free, - до 10,8%.

За підрахунками компанії, податкові втрати бюджету України від нелегального ринку тютюнових виробів 2023-го оцінюються на рівні 22 млрд грн.