Британія збереже санкції проти росії, доки вона не виплатить Україні компенсацію

"Велика Британія запроваджує нове законодавство, що дозволяє зберігати санкції щодо росії доти, доки москва не виплатить компенсацію Україні", - йдеться в документі, поширеному британським зовнішньополітичним відомством.

Окрім того, Лондон "встановлює порядок передання російських заморожених активів на відновлення України".

У травні прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон уже запровадив санкції проти більше ніж 1,5 тис. фізичних і юридичних осіб росії, заморозивши активи у Великій Британії на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів. За його словами, санкції Лондона торкнулися торгівлі товарами між Великою Британією і росією на суму понад 20 млрд фунтів стерлінгів.