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Зеленський: Визнання геноцидом злочинів росії проти нашої держави – це чітке засудження рашистської ідеології

23.05.2023 / 10:12
Декларація Парламентської асамблеї НАТО про визнання злочинів російської федерації проти України геноцидом є правильною основою і для інших міжнародних організацій.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій», - заявив глава держави.

Зеленський
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