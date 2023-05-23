Зеленський: Визнання геноцидом злочинів росії проти нашої держави – це чітке засудження рашистської ідеології

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:28
Пентагон: Надання Україні F-16 не змінить ситуацію кардинально
-
14:21
Польща вважає білоруських і російських офіцерів причетними до організованих атак на польських прикордонників
-
12:16
росія почала евакуацію на об'єкті "бєлгород-22", де зберігаються боєзапаси для ядерного озброєння
-
18:30
Вчені: Кажани можуть нас навчити, як боротися з хворобами
-
14:21
Georgian Airways оголосила президентку Грузії персоною нон грата на своїх літаках
- 17:28
-
Популярное в рубрике
Коли потрібно укладати договір страхування16.05.2023 / 02:20Последние новости рубрики
-
16:26
НКРЕКП: Чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат
-
10:13
Байден: Америка ніколи не оголошувала дефолт по своїх боргах
-
10:10
Глава ЄК: До 11-го пакета санкцій проти рф включимо понад 90 компаній з усього світу
-
10:10
ДТЕК: Енергетичні компанії передаватимуть інформацію про заборгованість в Українське бюро кредитних історій
-
10:13
Джентілоні: В умовах агресії росії Європа і Україна показали економічну стійкість
- 16:26
-
-
Популярное в рубрике
Топ-5 материалов для ножек столов, их преимущества и недостатки06.05.2023 / 23:42Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47Последние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрике
У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики