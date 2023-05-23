Зеленський: Визнання геноцидом злочинів росії проти нашої держави – це чітке засудження рашистської ідеології

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій», - заявив глава держави.