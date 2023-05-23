Шмигаль провів бесіду з МВФ і обговорив допомогу у євроінтеграції України

"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, щоб конфісковані російські активи спрямувати на відновлення України. Ми розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямі, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", - зазначив прем'єр.

Програму розширеного кредитування (EFF) загальним обсягом $15,6 млрд було затверджено наприкінці березня 2023 року, вона розрахована на 4 роки. Вона є частиною великого пакета підтримки від країн G7 на суму $115 млрд протягом дії програми.