Поліція почала залучати воєнкомів до боротьби з любителями поганяти

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, передає УНН.

«Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити», - написав Білошицький.

Проте він зауважив, що всьому є межі.

«Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат. І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але…Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників», - повідомив Білошицький.

Також Білошицький поділився з "любителями форсажу" лайфхаком.

«Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити», - додав він.