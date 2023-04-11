Войти | Зарегистрироваться
13:02

вторник,
11 апреля
Онлайн
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
Країна
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Маск може призупинити виробництво автомобілів Tesla у Шанхаї

10.04.2023 / 17:29
Ілон Маск збирається відвідати Китай. Він може призупинити виробництво автомобілів Tesla на великому заводі в Шанхаї, для чого зустрінеться з місцевою владою.

Цілком можливо, що на візит вплинули складні відносини Китаю і США – Пекін звинувачують у шпигунстві за допомогою аеростату у повітряному просторі Штатів, а також партнерстві з президентом рф путіним на тлі війни в Україні.

Якщо Маск закриє завод у Шанхаї, це буде справжнім ударом для Tesla – на Китай припадає 22,3% усього доходу для компанії.

Що саме може стати причиною припинення роботи заводу – не відомо. Щоб конкурувати з іншими виробниками, Tesla довелося знизити вартість авто, вироблених у Шанхаї. Так, деякі моделі стали на 15-50% дешевшими, ніж у США і Європі.

Шанхай, Tesla, Маск
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 апреля
10 апреля
9 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.