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НКРЕПК оштрафовало кілька підприємств енергетичного ринку

25.01.2023 / 15:33
За недотримання графіків відключень світла та порушення газо- і водопостачання було оштрафовано кілька підприємств енергетичного ринку.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕПК), пише Слово і Діло.

Відомо, що 24 січня на засіданні НКРЕПК було ухвалено рішення про накладення штрафів на:

  • АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз»;
  • АТ «Львівгаз»;
  • ПрАТ «Тернопільгаз»;
  • АТ «ДТЕК Київські електромережі»;
  • АТ «ДТЕК Одеські електромережі»;
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

Минулого тижня аналогічні штрафи були накладені на АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго» та АТ «Чернівціобленерго».

На наступні засідання перенесено питання штрафів щодо «Львівобленерго», «Тернопільобленерго», «Закарпаттяобленерго», «ДТЕК Київські регіональні електромережі» та «Полтаваобленерго».

Крім того, вирішено провести позапланові виїзні перевірки у 6 енергопостачальників та продовжено перевірки, що тривають на 5 підприємствах – виробниках теплової та електроенергії.

НКРЕПК
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