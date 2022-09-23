Елена Шуляк через комитет ВР пытает сесть на «бюджет восстановления»

Первыми об этом сообщил телеграм-канал «Темный рыцарь», который специализируется на сливах закрытой информации из партии власти.

«Глава партии СН Лена Шуляк через своих миньонов пытается захватить контроль над комитетом ВР по вопросам местного самоуправления. Желание абсолютно понятное: через комитет будут согласовывать бюджеты восстановления разрушенной инфраструктуры. Тема миллиардная, и поэтому глава партии «Слуги Народа» хочет присесть на неё единолично, вместе с ассоциациями застройщиков, которые она представляет. Но есть одно но. Лену ни в что не ставит ОП, и попытка поменять главу комитета является лакмусовой бумажкой ее лидерства в партии. Сможет - сохранит позицию главы партии. Не сможет - сольётся в партийный унитаз, который смывает Ермак. Глава ОП давно хочет назначить своего главу партии», - пишут авторы «Темного рыцаря».

В «Слуге народа» не отрицают, что Шуляк будучи народным депутатом занимается преимущественно лоббированием интересов застройщиков. «Мы ее между собой называем «Лена Моль» - летит на свет денег. Очень больших денег. С первого дня в Раде она занимается решением вопросов для застройщиков. Сейчас будет формироваться очень крупный фонд для восстановления освобожденных территорий и комитет по местному самоуправлению станет основным. Представьте, сколько мэров будут просить деньги через него. А Лена будет брать процент и предлагать нужного застройщика. Вот и вся схема», - говорит депутат фракции «Слуга народа», передают в СМИ.

Другой депутат из фракции Зеленского, как пишут в медиа, также критикует Шуляк за любовь к финансовым схемам и к отсутствию интереса к партии. «Несмотря на то, что она народный депутат от «Слуги народа», в реальности – её коллеги вообще не знают, как она выглядит. Она настолько занята своими кулуарными интригами, что никто до сих пор не может понять, чем она занимается в «СН». Рядовые партийцы, коллеги, совсем не ощущают её деятельности», - говорит нардеп «СН».

В соцсетях пишут, что при ней остановилась работа в регионах, партийные ячейки бездействуют, а партийное строительство давно уже не ведётся: «Она пытается нагружать руководителей региональных ячеек, чтобы они со своих денег финансировали работу. А это значит – коррупция в чистом виде».

Более того, все, что касается партийного строительства при ней, как пишут в СМИ, – это пользование заслуг Александра Корниенко, который в свое время выстроил эффективную работу: «Елена Шуляк только «снимает сливки» и надеется проскочить в следующий раз в ВР на высоком рейтинге доверия и поддержки к Президенту и «Слуге народа».

