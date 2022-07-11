«Встретимся в Париже». Тина Кароль поддержала благотворительный аукцион фонда Николая Тищенко

«Встречаемся 10 июля на благотворительном аукционе от фонда "Way of peace" (Дорога мира, - ред). Я буду там. Собираем вместе деньги на восстановление Николаевской области», - заявила певица.

Напомним, фонд Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской "Way of peace" (Дорога мира) начали серию благотворительных ужинов в крупнейших городах мира. В ходе мероприятия организаторы проводят аукцион, на котором разыгрывают ценные лоты от знаменитых украинцев.

На первом ужине в Праге организаторы выручили 2,2 миллионов гривен, на которые закупили автомобили для нужд ВСУ, а часть денег передали в международною инициативу президента Зеленского UNITED 24.

В Париже по личному приглашению Тищенко к благотворительному проекту присоединился писатель с мировым именем – Фредерик Бегбедер.

Ценные лоты для благотворительного аукциона передали также футболисты сборной Украины по футболу и спортивная легенда Украины – Сергей Ребров. Среди лотов футболки и легендарные мячи с автографами Реброва, личная футболка легенды мирового футбола Роналдо, мячи и вымпел от национальной сборной Украины, кубок футболиста Романа Яремчука.

Вчера стало известно, какой эксклюзивный лот передал глава военной администрации Николаева Виталий Ким. Это марка с «русским военным кораблем», сделанная из уничтоженного БТР россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой показал замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко у себя в Facebook.

Средства, вырученные с парижского аукциона, уйдут на закупку автомобилей для защитников Николаева. Об этом, в частности, Николая Тищенко попросил Виталий Ким.