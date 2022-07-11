Войти | Зарегистрироваться
19:29

понедельник,
11 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

«Встретимся в Париже». Тина Кароль поддержала благотворительный аукцион фонда Николая Тищенко

10.07.2022 / 13:06
Популярная украинская певица Тина Кароль в своем Instagram сообщила о том, что примет участие в благотворительном аукционе в Париже.

«Встречаемся 10 июля на благотворительном аукционе от фонда "Way of peace" (Дорога мира, - ред). Я буду там. Собираем вместе деньги на восстановление Николаевской области», - заявила певица.

Напомним, фонд Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской "Way of peace" (Дорога мира) начали серию благотворительных ужинов в крупнейших городах мира. В ходе мероприятия организаторы проводят аукцион, на котором разыгрывают ценные лоты от знаменитых украинцев.

На первом ужине в Праге организаторы выручили 2,2 миллионов гривен, на которые закупили автомобили для нужд ВСУ, а часть денег передали в международною инициативу президента Зеленского UNITED 24.

В Париже по личному приглашению Тищенко к благотворительному проекту присоединился писатель с мировым именем – Фредерик Бегбедер.

Ценные лоты для благотворительного аукциона передали также футболисты сборной Украины по футболу и спортивная легенда Украины – Сергей Ребров. Среди лотов футболки и легендарные мячи с автографами Реброва, личная футболка легенды мирового футбола Роналдо, мячи и вымпел от национальной сборной Украины, кубок футболиста Романа Яремчука.

Вчера стало известно, какой эксклюзивный лот передал глава военной администрации Николаева Виталий Ким. Это марка с «русским военным кораблем», сделанная из уничтоженного БТР россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой показал замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко у себя в Facebook.

Средства, вырученные с парижского аукциона, уйдут на закупку автомобилей для защитников Николаева. Об этом, в частности, Николая Тищенко попросил Виталий Ким.

аукцион, Париж, Тищенко, Кароль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июля
10 июля
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.