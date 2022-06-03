В епархиях УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих

В епархиях Украинской Православной Церкви отпели воинов ВСУ, защищавших Украину от российской агрессии.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

В Каменец-Подольской епархии в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, находящейся на территории храмового комплекса Александро-Невского кафедрального собора, простились с воином ВСУ Максимом Квапишем, который был активным прихожанином собора.

Чин отпевания возглавил ключарь кафедрального собора протоиерей Тарасий Забудько в сослужении епархиального духовенства.

На похоронах присутствовали и молились об упокоении души погибшего Героя викарии Черновицкой епархии наместник Вознесенского Банченского монастыря митрополит Банченский Лонгин и епископ Герцаевский Силуан.

После заупокойной молитвы протоиерей Тарасий обратился к родителям и семье погибшего воина Максима со словами сострадания и призвал всех молиться за упокой души усопшего воина.

В Волынской епархии священники УПЦ провели в последний путь Защитника Украины Валентина Карпика.

«Покойный Валентин Карпик еще с 2014 г. проходил военную службу в зоне АТО-ООС и с начала полномасштабного российского военного вторжения защищал свою Родину. Отмечен несколькими государственными наградами за проявленный героизм и мужество», – сообщает епархиальная пресс-служба.

Похоронили погибшего Героя в селе Подречье.

В Кривом Роге 2 июня в Николаевском храме состоялся чин отпевания погибшего в боях за свободу Украины криворожского военного Вадима Сотникова.

Заупокойное богослужение совершил настоятель храма архимандрит Ермоген (Салатюк).

Проститься с воином собрались родные, друзья, коллеги, товарищи по военной службе и жители города.

Вечная память усопшим Героям!