В епархиях УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих

В епархиях Украинской Православной Церкви отпели воинов ВСУ, защищавших Украину от российской агрессии.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.
В Каменец-Подольской епархии в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, находящейся на территории храмового комплекса Александро-Невского кафедрального собора, простились с воином ВСУ Максимом Квапишем, который был активным прихожанином собора.
Чин отпевания возглавил ключарь кафедрального собора протоиерей Тарасий Забудько в сослужении епархиального духовенства.
На похоронах присутствовали и молились об упокоении души погибшего Героя викарии Черновицкой епархии наместник Вознесенского Банченского монастыря митрополит Банченский Лонгин и епископ Герцаевский Силуан.
После заупокойной молитвы протоиерей Тарасий обратился к родителям и семье погибшего воина Максима со словами сострадания и призвал всех молиться за упокой души усопшего воина.
В Волынской епархии священники УПЦ провели в последний путь Защитника Украины Валентина Карпика.
«Покойный Валентин Карпик еще с 2014 г. проходил военную службу в зоне АТО-ООС и с начала полномасштабного российского военного вторжения защищал свою Родину. Отмечен несколькими государственными наградами за проявленный героизм и мужество», – сообщает епархиальная пресс-служба.
Похоронили погибшего Героя в селе Подречье.
В Кривом Роге 2 июня в Николаевском храме состоялся чин отпевания погибшего в боях за свободу Украины криворожского военного Вадима Сотникова.
Заупокойное богослужение совершил настоятель храма архимандрит Ермоген (Салатюк).
Проститься с воином собрались родные, друзья, коллеги, товарищи по военной службе и жители города.
Вечная память усопшим Героям!