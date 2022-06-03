В УПЦ рассказали, как удалось организовать гуманитарную миссию из Румынии

Румынская Православная Церковь передала более 1000 тонн гуманитарной помощи передала украинцам за три месяца войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал «Українська Православна Церква», из Центра гуманитарной помощи Черновицко-Буковинской епархии, куда доставляли грузы, гуманитарная помощь распределялась между пострадавшими от военных действий и принявшими наибольшее количество беженцев епархиями УПЦ.

Почти половину груза было привезено на территорию нашей страны благодаря трудам клирикам Украинской Православной Церкви румынского происхождения братьям-протоиереям Димитрию и Николаю Попеску.

Патриарх Румынский Даниил благословил открыть в ряде епархий (Сучавская и Рэдэуцкая, Ясская, Нижнедунайская архиепископии, Марамурешская и Сатмарская епископия), в том числе в городах поближе к Украине, центры сбора гуманитарной помощи.

В целом помощь Румынской Православной Церкви (включая грузы гуманитарной помощи) украинцам, согласно отчёту за 25 мая, составила уже более 7 миллионов евро.

Гуманитарная помощь, состоящая из денег и продуктов (горячее питание, продукты питания, детское питание, предметы гигиены, лекарства, одеяла, одежда, игрушки и прочее), составила 1 374 868 лей (274 974 евро).

Услугами перевода воспользовались 2 104 прибывших беженцев, организационными услугами и консультированием - 2 686, медицинской помощью - 139 и образовательными услугами - 891 человек.

Также выполнено 160 гуманитарных перевозок в Румынии, 12 направлено в Украину и 2 - в Молдову. Их общая стоимость составила 551 807 лей (110 361 евро).

В акции Румынского Патриархата «Сдай кровь для Украины» приняли участие 198 новых доноров.

Гуманитарная помощь, оказанная епархиями Румынской Православной Церкви в партнёрстве с Федерацией благотворительности, составила 2 750 820 лей (550 164 евро).