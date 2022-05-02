Войти | Зарегистрироваться
14:13

понедельник,
02 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ивано-Франковщине мародеры разбирают закрытый властью монастырь УПЦ

02.05.2022 / 13:45
На Ивано-Франковщине мародеры разбирают закрытый властью монастырь УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Местные жители рассказывают, что постепенно разворовывают, растаскивают на дрова деревянную обитель и останется со временем только запустение

В Ивано-Франковской области мародеры разрушают закрытый местной властью Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, деревянный монастырь постепенно разбирают на дрова.

«Еще недавно высоко в Карпатах звучало «Христос Воскрес» – а горы отвечали эхом «Воскрес, Воскрес, Воскрес» Но 9 марта 2022 года завершилась славная 23-летняя история Свято-Троицкого Дуконского монастыря. Монахов среди зимы выселила власть Ивано-Франковской области. Не нужна на Галичине беспрестанная молитва православных монахов. Грустно: местные жители рассказывают, что постепенно разворовывают, растаскивают на дрова деревянную обитель и останется со временем только запустение», – отметили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, Дуконский монастырь находится в Карпатах на высоте 1534 метра. 8 марта группа вооруженных мужчин принудительно вывезла из монастыря настоятеля архимандрита Тита и послушника Трофима. По сообщениям местных жителей, их доставили в Верховину, где допрашивали.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 мая
1 мая
30 апреля
29 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.