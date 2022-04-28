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В епархиях УПЦ провели пасхальные акции для украинских военных, переселенцев и нуждающихся

28.04.2022 / 12:05
В епархиях УПЦ провели пасхальные акции для украинских военных, переселенцев и нуждающихся
Источник: Центр информации УПЦ
Священники поздравили беженцев с праздником Светлого Христова Воскресения, вручили им пасхальные подарки – пасхальные яйца, продукты, а также иконы и молитвословы

В епархиях Украинской Православной Церкви священники и верующие передали для воинов и пострадавших от войны тысячи пасхальных куличей и других гостинцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, семьи вынужденных переселенцев, которых приняли в селах Голованевск и Троянка Кировоградской области к празднику Светлого Христова Воскресения, получили продуктовые наборы от фонда «ФАВОР». Православные волонтеры во главе с протоиереем Петром Франчуком поздравили всех с праздником и передали продукты первой необходимости.

На Днепропетровщине епископ Андрей передал пасхи и пасхальные яйца в храм преподобной Ксении Римляныни Днепра, где с первых дней войны проводят благотворительные обеды. Каждый день община храма принимает около 150 человек. Это переселенцы, неимущие, люди, проживающие недалеко от храма, а также жители города.

В Великую Субботу и на Пасху священники Днепропетровской епархии посетили переселенцев из города Мариуполь, временно проживающих в Днепре и Павлограде, а также военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Священники поздравили беженцев с праздником Светлого Христова Воскресения, вручили им пасхальные подарки – пасхальные яйца, продукты, а также иконы и молитвословы.

В Запорожье настоятель храма Сретение Господня иерей Алексей Кульчинский освятил и передал пасхальные приношения для находящихся на службе военных и раненых воинов, которые проходят лечение в Запорожской областной больнице. Также отец Алексей посетил приют для беженцев, вынужденных покинуть свои дома в Мариуполе, Орехове и Каменском.

В Полтавской области православные волонтеры посетили школы, Дом инвалидов, детское отделение психиатрической больницы, онкологическое отделение детской больницы, Интернат №2, центр реабилитации детей, интернат для детей с нарушением слуха, санаторий для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, переселенцев в отделении нейрохирургии областной больницы, полтавское учреждение исполнения наказаний. Более 400 человек получили часть праздника и Пасхальной радости.

В Кропивницком община Благовещенского храма передала в областное медицинское учреждение средства, которые были собраны на лечение украинских воинов на благотворительной Пасхальной ярмарке и пожертвованы прихожанами храма. Всего было передано 18 253 грн. и две картины нарисованные детьми Воскресной школы.

С начала полномасштабной войны община Благовещенского храма передала на лечение защитников почти 90 тыс гривен.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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