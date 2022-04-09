Сегодня верующие УПЦ отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы

Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы - Субботу Акафиста.

Как сообщает Центр информации УПЦ, накануне в пятницу вечером во всех храмам совершается торжественное пение акафиста Божией Матери.

Традиция празднования Субботы Акафиста установлена в IX веке за избавление Константинополя Пресвятой Богородицей от нашествия врагов. При нападении на Константинополь персидских и скифских войск патриарх Сергий принес икону Пресвятой Богородицы к городским стенам и молил Господа о защите.

Икона Богородицы, написанная святым евангелистом Лукой, хранилась во Влахернском храме.

В те дни была реальная угроза разрушения святынь и надругательства над ними. Во Влахернском храме хранились также риза и пояс Пресвятой Богородицы.

В ночь нашествия люди собрались в храме и молили Пресвятую Богородицу о защите. Внезапно началась буря. Корабли нападавших были потоплены, враги бежали.

Благодарный народ пел Богородице победную песнь: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!».

Акафист - это похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Главная особенность и основное содержание икосов заключается в двенадцати разных обращений к Богородице, которые начинаются со слова «Радуйся». Эти обращения - молитвенно-поэтические вариации на тему приветствия, с которым обратился Архангел Гавриил к Пресвятой Деве Марии в день Благовещения: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (Лк. 1:28).

В воспоминание чуда избавления от врагов, Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе во Влахернском храме, позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.