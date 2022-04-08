В Днепре священники и верующие УПЦ организовали обеды для малоимущих

Днепропетровская епархия Украинской Православной Церкви помогает вынужденным переселенцам, малоимущим, а также украинским военным и больницам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, при храмах организованы благотворительные обеды для всех нуждающихся.

«Фонд людей доброй воли «Добровольцы» продолжает свою миссию: выполняются выезды автобусов по Днепру, где каждый может получить горячий обед и медицинскую помощь.

Религиозные общины предоставляют убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома в результате войны. В воинские части переданы продукты питания и бытовые принадлежности», - поделились в епархии.

При храмах организованы пункты приема помощи продуктами, вещами и всем, чем возможно помочь воинам украинской армии, и гражданам, которые пострадали и нуждаются в помощи.

Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария УПЦ вместе с благотворителями передали еду, вещи и лекарства для жителей освобожденного Кролевца на Сумщине.