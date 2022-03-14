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Харьковский митрополит УПЦ призвал остановить бои и обеспечить безопасность гуманитарных конвоев

14.03.2022 / 13:25
Харьковский митрополит УПЦ призвал остановить бои и обеспечить безопасность гуманитарных конвоев
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка перечислил храмы в Харькове, которые пострадали в результате обстрелов

Необходимо остановить боевые действия и обеспечить безопасность гуманитарных конвоев на Харьковщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, об этом митрополит Онуфрий сказал в своем обращении.

«Каждый день на Харьковщине слышны взрывы, убивают мирных, ни в чем неповинных людей, гибнут дети. Многие из харьковчан вынуждены были покинуть свои дома и сидеть в бомбоубежищах, или стали беженцами и переселенцами. С первых дней войны в храмах Харьковской епархии укрываются люди, им оказывается медицинская и духовная помощь. Священнослужители Харьковской епархии УПЦ обеспечивают всех нуждающихся продуктами питания и предметами первой необходимости. Для предотвращения еще больших жертв и страданий нашего народа, обращаемся ко всем, от кого это зависит, прекратите наносить боевые удары по домам мирных жителей и по православным храмам, помогите обеспечить безопасные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и детей из населенных пунктов, в которых опасно жить и находиться», - призвал харьковский архиерей.

Владыка перечислил храмы в Харькове, которые пострадали в результате обстрелов.

«Православный храм никому не может представлять угрозы. В городе Харькове в результате обстрелов и военных действий со стороны Российской Федерации пострадали храмы Харьковской епархии Украинской Православной Церкви, среди которых храм святых Жен Мироносиц, Успенский собор, Антониевский Университетский храм, храм в честь святых праведных Богоприимца Симеона и пророчицы Анны села Яковлевка Харьковского района, храм царицы Тамары в Пятихатках и храм Вознесения Господня поселка городского типа Золочев. В этих храмах взрывной волной вынесло все двери и окна, разрушены витражи и испорчена церковная утварь», - поделился митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, Блаженнейший Митрополит Онуфрий лично и при участии других иерархов и священнослужителей УПЦ помогает в организации гуманитарного коридора в Мариуполе. Гуманитарный груз везет в Мариуполь более 90 тонн продуктов и медикаментов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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