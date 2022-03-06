УПЦ помогает беженцам и всем нуждающимся

В епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, верующие УПЦ оказывают всестороннюю помощь пострадавшим в результате боевых действий в Украине.

В монастырях и храмах Винницкой епархии приняли более 16 тысяч беженцев. Беженцев принимают также в Свято-Троицком Браиловском женском монастыре и Иоанно-Богословском мужском монастыре. Духовенство Литинского округа организует горячие обеды на трассе Винница – Хмельницкий. Священники Винницы, Винницкого районного и Хмельницкого округов на регулярной основе помогают на блокпостах, доставляя продукты питания, дрова, строительные материалы и другие необходимые вещи.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Малиновка протоиерей Николай Строк вместе с прихожанами готовят и раздают горячие обеды для беженцев, также доставляют обеды и питьевую воду на блокпосты.

На Ровенщине в селе Заря Свято-Михайловский храм помогает военнослужащим и нуждающимся.

Община Свято-Николаевского прихода в Кривом Роге передала гуманитарную помощь «Территориальному Центру» в микрорайоне Гданцевский, в котором находятся переселенцы из пострадавших в результате боевых действий регионов Украины.

Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь Львова принял семьи беженцев, приехавших из Харькова, Киева, Ирпеня, Запорожья, Бучи. Монастырь обеспечивает всем необходимым – местом для ночлега, трехразовым питанием, одеждой, медикаментами, детским питанием, памперсами, средствами личной гигиены.

В Запорожской епархии прихожане Елисаветинского храма по собственной инициативе собрали теплые вещи для военных.

Верующие Мукачевской епархии УПЦ кормят беженцев, встречают на вокзалах, устраивают на ночлег и всячески помогают переселенцам. Духовенство оказывает транспортную помощь, отдельно проводится волонтерская работа на железнодорожных вокзалах Ужгорода, Мукачева, Воловца. В монастырях епархии находится около сотни беженцев с детьми и престарелыми. В Ракошинском Покровском мужском монастыре приняли около 30 переселенцев из зоны боевых действий. В Ужгородском Воскресенском мужском монастыре находится около десяти беженцев.

Одесская епархия вместе с меценатами организовала помощь территориальной обороне – ежедневно кормят горячими обедами.

Прихожане Трехсвятительского храма города Горишние Плавни в Полтавской епархии по просьбе волонтеров сортировочного пункта передали детское питание для беженцев и переселенцев с маленькими детьми.

Духовенство и верующие Северодонецкой епархии продолжают помогать пострадавшим, благочинный Сватовского округа передал гуманитарную помощь беженцам из Счастья.

Священники Харькова продолжают оказывать помощь украинским воинам и пострадавшим от боевых действий. Также клирики храма Казанской иконы Богородицы доставили помощь на блокпосты и совершили молебен.

Духовенство и верующие кафедрального собора Херсона вместе с епархиальным центром защиты материнства оказали помощь одиноким матерям и многодетным семьям.

Священники и волонтеры Черниговской епархии провели эвакуацию жителей села Киенка, пострадавших накануне в результате обстрелов. В селе есть погибшие, много раненых, десятки домов повреждены, некоторые полностью разрушены. Пострадал также и Николаевский храм. На личном транспорте удалось вывезти в областной центр более 90 человек, которых разместили в Троицком кафедральном соборе, Успенском Елецком монастыре, а также на квартирах неравнодушных горожан. В село были доставлены матрасы, одеяла, одежда, монастырская молочная продукция, крупы и другие продукты питания.

Святогорская Лавра принимает в своих стенах беженцев – сейчас в обитель прибыло 342 беженца, из которых 120 детей.

Студенты Киевской Духовной Академии приготовили горячие обеды, свежий хлеб, консервацию и другие продукты для бойцов территориальной обороны Киева. Помощь для защитников через волонтеров передал настоятель Академического Свято-Воскресенского храма (Афганский храм) протоиерей Сергий Ющик.

Как сообщалось, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, силами епархий и монастырей УПЦ организуется всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал в результате боевых действий в Украине.