Войти | Зарегистрироваться
14:08

понедельник,
07 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сегодня у верующих УПЦ начался Великий пост

07.03.2022 / 12:45
Сегодня у верующих УПЦ начался Великий пост
Источник: Центр информации УПЦ
Во время поста верующие стараются отказаться от вредных привычек и помочь нуждающимся

У верующих Украинской Православной Церкви сегодня, 7 марта, начался Великий пост.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, пост продлится до праздника Пасхи, который в этом году православные отметят 24 апреля.

Великий пост состоит из Святой Четыредесятницы - первые 40 дней поста - и Страстной седмицы. Наиболее строгие седмицы (недели) - первая и последняя (Страстная).

В Великий пост, согласно уставу, православные отказываются от пищи животного происхождения - яиц, мясных, молочных продуктов. Рыбу едят только в дни двунадесятых праздников - Благовещения Пресвятой Богородицы - 7 апреля и на Вход Господень в Иерусалим - 17 апреля. В Лазареву субботу, 16 апреля, разрешается рыбная икра.

По монастырскому уставу в понедельник первой седмицы - полное воздержание от пищи, а также в Великую пятницу на Страстной неделе - до выноса плащаницы.

В дни Великого поста в понедельник, среду и пятницу - сухоядение - пища без термической обработки и масла. Во вторник и четверг разрешается вареная пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом. Такие правила - это монастырский устав. Верующим меру воздержания нужно обсудить с духовником.

Например, послабление поста необходимо детям, беременным, больным людям, а также тем, чья работа связана с физическими нагрузками.

Во время поста не совершается таинство Венчания.

Важно помнить, что Великий пост - не диета и не голодание. Главный смысл - в духовной подготовке к празднику Пасхи. В течение поста верующие участвуют в таинствах Покаяния, Причастия и Соборования.

Во время Четыредесятницы можно причаститься в субботу и воскресенье, а также по средам и пятницам, когда в храмах совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В другие дни Литургия не совершается. Это период усиленной молитвы.

С понедельника по четверг первой недели поста вечером во всех храмах читается Великий покаянный канон Андрея Критского.

Во время поста верующие стараются отказаться от вредных привычек и помочь нуждающимся.

На Великий пост в 2022 году Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующим Украинской Православной Церкви особое молитвенное правило. «Благословляю всем чадам Украинской Православной Церкви в течение Великого поста каждый день читать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона для прекращения войны, преодоления вражды на нашей многострадальной украинской земле и сохранения мира в мире», – призвал Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Великий пост
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 марта
6 марта
5 марта
4 марта
3 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.