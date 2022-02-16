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Священник УПЦ нуждается в помощи на лечение

16.02.2022 / 16:10
Священник УПЦ нуждается в помощи на лечение
Источник: Центр информации УПЦ
Впереди еще ряд дорогостоящих процедур, затраты на дополнительные обследования и послеоперационное лечение

На Житомирщине настоятель храма святой великомученицы Параскевы Украинской Православной Церкви в селе Великие Низгорцы протоиерей Анатолий Бочковский нуждается в молитвенной и финансовой поддержке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на soborberdichev.com.ua, священнику нужна финансовая помощь в лечении в лечении ряда заболеваний и проведении сложной операции.

«У протоиерея Анатолия Бочковского диагностирован ряд заболеваний: язва двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, колит, пиелонефрит, панкреатит, хроническое обструктивное заболевание легких, бронхит второй степени и другие. Батюшка нуждается в сложной операции, для которой необходимо собрать 20 тыс гривен», - отметили на сайте собора.

Все доступные материальные возможности исчерпаны, а впереди еще ряд дорогостоящих процедур, затраты на дополнительные обследования и послеоперационное лечение.

«Просим не оставаться равнодушными и помочь протоиерею Анатолию Бочковскому, кто чем может: молитвой, своим вниманием и участием в сборе средств», - призвали в Бердичевском благочинии.

Помочь можно, перечислив средства по реквизитам.

 

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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