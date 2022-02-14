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Стефанчук говорит, что вопрос о НАТО пока не обсуждается

14.02.2022 / 14:41
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что по его информации, пока не обсуждается вопрос об изменениях в Конституцию в части членства в НАТО.

Об этом Стефанчук заявил во время брифинга 14 февраля, пишет "Укринформ". П

"Насколько знаю, сейчас не обсуждается и не ведется никаких вопросов относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО, - сказал он. - Я больше скажу, это суверенное право каждой страны решать направление своего развития. И вы знаете, что это моя позиция, которую я всегда говорю с нашими коллегами и никто не имеет права указывать на красные линии или возможные невозможности принятия тех или иных решений суверенным государством".

Стефанчук добавил, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко – это дискомуникация, поскольку он является преданным сторонником интеграции Украины в НАТО.

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