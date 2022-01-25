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Борис Джонсон уверяет, что Россия может молниеносно захватить Киев

25.01.2022 / 11:56
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

"Разведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что все могут увидеть. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", – сказал Джонсон.

Премьер добавил, что ситуация "достаточно угнетающая", но война не неизбежна. По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и снабжает Украину оборонным оружием.

В понедельник лидеры США и Европы согласовали общий план действий на случай вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами ЕС, генеральным секретарем НАТО и Джонсоном.

Лондон заявил, что лидеры согласились с тем, что если произойдет дальнейшее вторжение России, "союзники должны принять скорые ответы, включая беспрецедентный пакет санкций".

Британские чиновники заявили, что особых угроз для британских дипломатов не было, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Британию.

Действия посольства были описаны как меры предосторожности, и, как считается, за последние 24 часа не происходило ничего конкретного, что могло бы вызвать решение Британии.

Около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что посольство в Киеве продолжает работать, но "важно, чтобы мы были готовы к любой ситуации".

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