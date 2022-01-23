Войти | Зарегистрироваться
18:15

воскресенье,
23 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ рассказал, как можно изменить ближнего

23.01.2022 / 16:40
Предстоятель УПЦ рассказал, как можно изменить ближнего
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий посоветовал брать пример с преподобного Ионы Киевского - «работать над собой и сносить немощи других»

Лучший способ исправить ближнего - молиться за него и самому становиться лучше.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель напомнил о духовном подвиге преподобного Ионы Киевского, проводившего свою жизнь в чрезвычайном смирении.

«Разумный подвиг приводит человека к смирению, а смирение делает человека способным вмещать в себе Божественную благодать», – заметил он.

В то же время, как добавил архипастырь, если бы человек не испытывал от Бога утеху, то не мог бы не просто совершать подвиги, а даже жить.

«Пока человек получает от Бога благодатную радость, у него жизнь - это жизнь, а если Бог отнимает у человека благодатную радость, то для человека жизнь - это мучение, это смерть», – объяснил владыка.

Кроме того, по словам Предстоятеля, преподобный Иона Киевский всегда с терпением относился к человеческим падениям и немощам, всех принимал и давал добрые советы.

«Преподобный Иона - яркий пример того, что исправление мира начинается с самоисправления», - подчеркнул владыка.

Сегодня же, как заметил Блаженнейший, модно разоблачать других, указывать на чужие грехи и ошибки и исправлять все человечество.

«Это самооправдание. Тот, кто со мной рядом, может быть плохой, но я должен стараться быть хорошим. Духовное восхождение начинается с того, что я принимаю всех такими, какие они есть, терплю их во имя Бога и работаю над собой, занимаюсь своей душой. Сегодня так мало людей, которые этим занимаются. Все корректируют человечество, а себя не могут поднять ни на йоту по ступеням духовного совершенства», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий посоветовал брать пример с преподобного Ионы Киевского - «работать над собой и сносить немощи других».

«Если хочу, чтобы кто-то был лучше, я должен молиться за того человека, не распинаться в своих наставлениях, а сам исправляться. Проповедь самоисправления есть самая сильная, — подчеркнул владыка. — Проповедь не может так повлиять, как влияет хороший пример. Преподобный всегда творил Иисусову молитву и открывал душу для воли Божией».

В заключение Предстоятель призвал любить Бога, жить по Божественным Законам, терпеть ближнего и наблюдать за собственной душой — «чтобы не появился в ней горький корень зла, который способен отравить всю жизнь».

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 января
22 января
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.