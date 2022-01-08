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В Черкассах УПЦ провела благотворительную елку для 850 нуждающихся детей

08.01.2022 / 11:40
В Черкассах УПЦ провела благотворительную елку для 850 нуждающихся детей
Источник: Центр информации УПЦ
Во время елки проходили разнообразные конкурсы, анимация, театрализованная концертная программа «Рождественское чудо»

В Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела благотворительную елку «Рождественское чудо» для более 850 детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, дети из многодетных семей, с особыми потребностями и функциональными ограничениями съехались со всех уголков Черкасщины.

Мероприятие прошло в Черкасской областной филармонии, организатором которого выступила Черкасская епархия УПЦ под эгидой Черкасского городского главы Анатолия Бондаренко.

Во время елки проходили разнообразные конкурсы, анимация, театрализованная концертная программа «Рождественское чудо» с участием Народного художественного коллектива Украины вокальной студии «Карамель» Черкасской гимназии N31, Драматического театра «Рождество» и образцового хореографического коллектива «Улыбка» из города Александрии.

В этот день все дети получили сладкие подарки.

Как сообщалось ранее, в столице УПЦ провела в Национальном театре имени Леси Украинки традиционный детский благотворительный рождественский праздник. 750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины приняли участие в развлекательной программе, посмотрели спектакль и получили подарки.

Источник: Inpress.ua
дети, упц, Благотворительность, Рождество, Черкасская епархия
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