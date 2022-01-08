В УПЦ считают, что вакцинация должна быть добровольной

Вакцинация должна быть добровольной, недопустимо ущемлять права граждан, отказавшихся от прививки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сказал в интервью телеканалу 112 Украина.

Принимая необходимые меры для защиты от опасной инфекции, владыка призвал не забывать об основополагающих гражданских правах и свободах, которые многие страны нарушают «в худших традициях тоталитарных режимов» внедрением обязательной вакцинации. Даже в нашем государстве, по его мнению, «заботу о здоровье» довели до абсурда – невакцинированных сограждан отстраняют от работы и лишают средств к существованию, обрекая тем самым на нищету.

«Глубоко убежден, что вакцинация должна быть делом абсолютно добровольным и что поражение в гражданских правах отказавшихся от нее совершенно неприемлемо», – сказал митрополит Феодосий.

«Ко мне, как к Черкасскому архиерею, обращается множество людей, в первую очередь педагогов и людей других профессий, которые уже потеряли работу или стоят на этой грани из-за такой дискриминации. Что это, если не попрание Богом данного дара свободы?» – задался вопросом собеседник телеканала.

Митрополит Феодосий убежден в праве каждого самостоятельно решать, прививаться ему или нет, тем более при наличии в открытых источниках достаточной информации о вирусе, вакцинах и их последствиях – «как комплиментарной, так и критической»

Людям верующим архиерей посоветовал «молиться, просить у Бога вразумления, внимательно и беспристрастно изучить эту тему, быть чутким к обстоятельствам, посылаемым от Господа, к совету духовника, быть готовым понять и принять волю Божию на свой вопрос о прививке».

«И такой ответ Господа конкретному верующему человеку, вполне возможно, не всегда будет совпадать с мнением соседа по подъезду или с рекомендацией ВОЗ. Волю Божию о себе надо искать, и она откроется. И так следует поступать не только в этом вопросе, но и в любом своем недоумении, во всех жизненных обстоятельствах и сложных вопросах», − подытожил митрополит Феодосий.