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Предстоятель УПЦ рассказал, как Священное Писание учит строить отношения с людьми

02.01.2022 / 17:20
Предстоятель УПЦ рассказал, как Священное Писание учит строить отношения с людьми
Источник: Центр інформації УПЦ
Когда человек делает добро, то получает от Бога добрую награду, а когда делает зло, то зло возвращается к нему

Человек должен с другими людьми поступать так, как он бы хотел, чтобы они поступали с ним.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Архипастырь напомнил, как Священное Писание учит строить отношения с людьми: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12), и «какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7, 2).

По словам Блаженнейшего, когда человек делает добро, то получает от Бога добрую награду, а когда делает зло, то зло возвращается к нему.

Митрополи Онуфрий рассказал случай из жизни, который произошел в Сибири.

«Одного шофера остановили трое мужчин, попросивших у него ведро бензина. «Я бы вам дал с радостью, но у меня мало бензина, машина загружена, а заправка очень далеко», – ответил он им. Они стали наседать на него, и мужчина наконец дал им полведра бензина. Но один взял этот бензин и вылил на шофера, а другой бросил в него спички. Шофера охватило пламя. Он испугался и закричал. А те трое сели в машину и уехали.

Шофер вспомнил, что когда горишь, то спасай прежде всего голову. Он упал на землю и в конце концов погасил пламя. Но он очень сильно обгорел. Видит, едет машина, он остановил ее, рассказал, что произошло, и весь обгоревший сел за руль и поехал в погоню за убийцами. Когда он догнал тех мужчин, то наказал их. А после всего приехал в милицию и сдался в руки правосудия. Как обнаружило следствие, это был не первый случай когда злоумышленники живьем поджигали водителей. Эти мужчины таким образом унесли жизни многих невинных людей. И суд оправдал шофера», - рассказал Предстоятель УПЦ.

Господь ждал покаяния от этих мужчин, но поскольку покаяния не было, то из-за этого шофера отнял у них жизни, подчеркнул архипастырь.

«Такая не очень приятная история говорит о том, что нужно всегда делать добро. За добро человек получает вознаграждение от Бога. А зло отзывается человеку злом», – подытожил Митрополит Онуфрий и призвал всегда делать только добро и молиться друг за друга.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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