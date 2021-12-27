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На Полтавщине и Черкащине освятили новые храмы УПЦ

27.12.2021 / 11:55
На Полтавщине и Черкащине освятили новые храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В новом храме была совершена Божественная литургия

На Полтавщине в селе Поповка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, чин освящения совершил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Филипп поздравил всех с праздником и отметил благотворителей храма церковными наградами.

На Черкащине в селе Баштечки митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон совершил великое освящение Свято-Димитриевского храма.

Владыка наградил благотворителей, которые помогали в строительстве и подготовке храма орденами и грамотами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новые храмы
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