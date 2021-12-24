Войти | Зарегистрироваться
18:48

пятница,
24 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши

24.12.2021 / 15:40
В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши
Источник: Центр информации УПЦ
За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах

В Одессе сотни верующих УПЦ сегодня отмечают день памяти преподобного Кукши Одесского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, праздничную Божественную литургию в соборе иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Успенского мужского монастыря возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

После богослужения был отслужен праздничный молебен перед ракой с мощами святого угодника Божия.

*** Преподобный Кукша Одесский родился в 1875 году в селе Арбузинка Херсонского района Николаевской губернии. За свой долгий и нелегкий исповеднический жизненный путь преподобный Кукша Одесский прошел лагеря, ссылки, его постоянно переводили из одного монастыря в другой, лишая возможности быть со своими духовными чадами. Но ничто не сломило дух этого старца.

Преподобный был тем духовным источником, к которому стекались люди, истомленные безбожием, стремящиеся к свету Божественной любви, «разбивающие оковы человеческого греха».

Господь прославил старца за его смирение и простоту. Почитание преподобного Кукши началось сразу после его кончины.

Народ шел на его могилу на братском монастырском кладбище, просил святого угодника и по его молитвам получал облегчение в скорбях и болезнях.

В 1994 году были обретены его святые мощи и схиигумен Кукша был причислен к лику святых в чине преподобных Украинской Православной Церковью. Его святые мощи находятся в Успенском храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кукша Одесский, одесская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.