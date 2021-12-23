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В РПЦ считают, что визит Папы Римского в Украину маловероятен в условиях дискриминации верующих УПЦ

23.12.2021 / 12:50
В РПЦ считают, что визит Папы Римского в Украину маловероятен в условиях дискриминации верующих УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Не знаю, сколько в такой ситуации будет возможен визит Папы Франциска на Украину

В Русской Православной Церкви выразили сомнения, что визит Папы Римского Франциска в Украину возможен в условиях, когда Украинская Православная Церковь подвергается дискриминации.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) после встречи с понтификом, сообщает tass.ru.

«Ситуация на Украине продолжает оставаться сложной. Помимо того, что есть сложности политического характера, есть также и церковный раскол, который не только не был врачеван действиями Константинополя, но был только усугублен. Каноническая Украинская православная церковь, объединяющая миллионы верующих, имеющая более 12 тыс. приходов, более 250 монастырей, церковь, представляющая самую большую религиозную конфессию Украины, подвергается сейчас дискриминации, а в некоторых местах - гонениям», - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что происходящее вызывает беспокойство РПЦ.

«Не знаю, сколько в такой ситуации будет возможен визит Папы Франциска на Украину», - сказал владыка Иларион.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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