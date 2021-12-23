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В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители

23.12.2021 / 12:30
В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители
Источник: Центр информации УПЦ
На конференции очно и дистанционно выступят священнослужители, историки, филологи, искусствоведы, педагоги, сотрудники музеев и краеведы

В Свято-Успенской Святогорской лавре 24 декабря состоится международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу монастыря, в ходе конференции историки и богословы расскажут о результатах последних исследований истории обители и связанных с ней святых.

На конференции очно и дистанционно выступят священнослужители, историки, филологи, искусствоведы, педагоги, сотрудники музеев и краеведы.

Начнется заседание с приветственных слов викария Донецкой епархии, наместника Лавры митрополита Арсения и директора Международного института афонского наследия Сергея Шумило.

Далее состоится презентация связанных с обителью печатных изданий 2021 года. Украинские и зарубежные ученые выступят с докладами о Святогорской иконе Божией Матери, исследовательской работе в Лавре, о святителе Иоанне Шанхайском и других связанных со Святогорском святых и известных людях.

Также состоится презентация выставки новых поступлений музейного фонда Святогорской лавры, исторических сведений о природе и населении Слободской Украины, на территории которой находится обитель, а также об отображении Святых Гор в литературе и искусстве.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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