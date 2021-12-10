УПЦ в Харькове создала сестричество милосердия

В Харькове создано сестричество милосердия Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия создана в Харькове по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Цель сестричества - миссионерская работа с молодежью, а также дела милосердия: помощь нуждающимся, посещение больных, утешение обездоленных.

В день памяти святой великомученицы Екатерины митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил сестер на послушание во благо Святой Церкви.

«Митрополит Онуфрий принял присягу сестер милосердия и благословил на несение послушания на благо Святой Церкви и людей», - отметили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, сестричество «Марфо-Мариинская обитель милосердия» было создано в Одессе в 2014 году. Его духовник - протоиерей Иоанн Гориа. В 2018-м было открыто представительство сестричества в Киеве. Сёстры проводят миссионерскую деятельность, раздавая крестики и иконки на улицах городов, а также посещают пациентов больниц и помогают им подготовиться к принятию Таинств Церкви. В период карантина в 2020 году сёстры раздавали прохожим маски и антисептики.

За годы своего служения сёстры милосердия раздали сотни тысяч крестиков, иконок и Евангелий. Они проповедуют в училищах, вузах, школах, детсадах, на улице, в транспорте. В Киеве и Одессе посещают больницы, передают лекарства и продукты для нуждающихся, оказывают им духовную поддержку.

Ранее представительство сестричества было открыто в Черкассах и Житомире.