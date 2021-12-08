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Кулеба: Переговоры между Байденом и Путиным послужили фактором сдерживания и деэскалации

08.12.2021 / 18:28
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным послужили фактором сдерживания и деэскалации.

Как пишут Украинские новости, об этом глава МИД рассказал в интервью Reuters сегодня, 8 декабря 2021 года.

Кулеба назвал успехом усаживание России за стол переговоров, но приоритетным направлением считает разработку сдерживающих мер для предотвращения дальнейшей военной эскалации Москвы. Как отметило Reuters, Украина и ее союзники были обеспокоены из-за передвижения российских войск у границ Украины в этом году, поскольку опасались перехода тлеющего конфликта на востоке страны в открытую войну между двумя соседями.

"Сам по себе контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров. Путин услышал несколько очень четких и сильных сигналов относительно эскалации России на границе с Украиной и в регионе", — подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД сказал, что благодаря прошедшим переговорам ожидается оживление четырехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией, Францией и Германией по конфликту на востоке Украины.

Путин, Байден, Кулеба
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