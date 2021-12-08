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В институте Нацпамяти назвали количество погибших на Донбассе с начала российской агрессии

08.12.2021 / 18:31
На Донбассе с начала российской агрессии из-за ранений погибли 4 тысячи 488 украинских военных.

Об этом во время конференции заявил главный специалист отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Владислав Куценко, пишет Слово и Дело со ссылкой на УНИАН.

По словам чиновника, в сформированный институтом перечень входят не только военные, которые погибли непосредственно на фронте, но и те, кто умер впоследствии в результате полученных ранений.

«Поэтому наша цифра точно не совпадает с цифрой Минобороны... Это 4 тыс. 488 погибших», - отметил Куценко.

Напомним, США готовы принять санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.

Донбасс, Институт национальной памяти
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