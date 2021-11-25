Предстоятель УПЦ рассказал, кто является примером любви к Богу

Пример подвига святых мучеников, пострадавших за веру в Христа, показывает, как силён человек, когда он с Богом, и как он слаб, когда он не знает Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Мученики являются для нас примером величайшей любви к Богу», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По словам Блаженнейшего, есть святые мученики в буквальном смысле, и есть бескровные мученики.

«Тот человек, который борется с собой, своими грехами, заставляет себя жить по Закону Божию, хотя это и тяжело, становится бескровным мучеником. Если человек заставляет себя делать то, что Бог говорит ему, и отказывается делать то, что ему диктует плоть, грех, дьявол, то он постоянно мучает сам себя и становится бескровным мучеником», - объяснил Предстоятель.

Он отметил, как важно жить, соблюдая законы и волю Бога.

«Хотя иногда нам может казаться, что так жить не продуктивно, но воля Божья - это жизнь, как отмечается в Священном Писании. Живущий вне воли Божией находится на пути смерти. А кто живет по воле Божией, хотя и с трудом, но идет по пути жизни», - напомнил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что необходимо понуждать себя к молитве и смирению.

«Бывает, что человек на старость прозревает и хочет молиться, но у него уже глаза слепые, уши глухие, сил нет стоять, и все ему тяжело делать. Поэтому нужно совершать духовные подвиги, пока ты здоров и силен, тогда наш подвиг воспринимается как богоугодная жертва», - заключил Митрополит Онуфрий.