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Предстоятель УПЦ освятил новую воскресную школу на 100 учеников при столичном храме

24.11.2021 / 18:10
Предстоятель УПЦ освятил новую воскресную школу на 100 учеников при столичном храме
Источник: Центр информации УПЦ
Воспитанников школы, кроме Закона Божьего и церковного пения, будут учить шить, работать с деревом и техникой

В Киеве освятили новое помещение воскресной школы на 100 воспитанников при Свято-Ольгинском соборе Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил в соборе Божественную литургию в честь дня памяти мученика Виктора.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии, о выздоровлении больных и здоровье врачей.

После литургии Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля собора епископа Барышевского Виктора с днем тезоименитства и отметил благотворителей церковными наградами.

Предстоятель УПЦ освятил новое помещение воскресной школы на 100 учеников, обустроенное в колокольне на территории прихода. В классах будут размещаться изделия, созданные детьми.

Воспитанников школы, кроме Закона Божьего и церковного пения, будут учить шить, работать с деревом и техникой.

Источник: Inpress.ua
упц, освящение, митрополит Онуфрий, воскресная школа
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