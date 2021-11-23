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На Харьковщине построят новый храм УПЦ

23.11.2021 / 12:20
На Харьковщине построят новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Елисей передал в дар общине села Коропово икону Божией Матери «Песчанская»

На Харьковщине в селе Коропово построят новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил Литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе, где строится новая церковь.

После литургии митрополит архиерей заложил капсулу с частицей мощей в строящемся храме.

После закладки капсулы духовенство и верующие прошли крестным ходом на место, где с XVII века существовал Свято-Никольский мужской монастырь, разрушенный после Октябрьскоого переворота 1917 года. Здесь было совершено освящение часовни в честь Преображения Господня.

Митрополит Елисей передал в дар общине села Коропово икону Божией Матери «Песчанская».

Источник: Inpress.ua
харьковская область, УПЦ, новый храм
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