Сегодня состоится премьера фильма с участием духовенства УПЦ о том, почему украинцы стремительно вымирают

Цикл из 12-ти документальных фильмов «Кто мы?» – о стремительном вымирании украинцев и о том, что влияет на демографическую ситуацию в Украине.

Премьера первого фильма выйдет 22 ноября в 20.00, анонсировали на телеканале «Зоряний».

Авторы предлагают задуматься над тем, кто мы – каждый из тех миллионов душ, которые живут сейчас в Украине: что мы ценим, к чему стремимся, на что тратим годы жизни.

«Как за 30 лет страна утратила 10 миллионов граждан? Как можно быть бедным на богатых землях? Почему плач новорожденных младенцев звучит реже, чем последнее дыхание отлетающей души? И почему об этом стоит задуматься сегодня?» – эти и другие вопросы поднимают в новом документальном цикле.

Ведущие проекта – журналисты Дмитрий Костылев, Татьяна Гаврильчук и протодиакон УПЦ Александр Плиска.

Каждый из них – ведет свою линию расследования: куда же деваются люди? Такой простой и в то же время страшный вопрос, если вдуматься в цифры.

Протодиакон УПЦ Александр Плиска исследует линию духовную. Один из его эпизодов – Государственный исторический архив. Там, заглянув в метрические книги, отец Александр был потрясен сравнением рождаемости в такие сложные и не очень далекие времена и времена нынешние.

Эксперты из документального сериала-расследования - это специалисты первой величины: академики Элла Либанова, Василий Лазоришинец, Владислав Каминский, Татьяна Татарчук, Владимир Литвин, представители Госкомстата и Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, известные философы, а также представители духовенства – все они – наши современники, которые анализируют перспективы нашего будущего

Академик Элла Либанова считает, что главным мотивом для человека, который думает: а сколько бы детей он хотел иметь в своей семье, должно быть желание иметь больше детей, чтобы братья и сестры поддерживали друг друга и семье царила любовь.

Историк, академик НАН Украины Владимир Литвин в фильме говорит: «Без христианства Украина не будет Украиной…».

Цель 12-ти фильмов – не только создать «коллективный портрет нации», но и понять: какова ценность человеческой жизни в Украине сегодня? Как ценят сами граждане свою жизнь? Почему за 30 лет у нас «недосчитались» 10 млн душ? Сколько украинцев будет жить на родной земле к средине века, а сколько к его концу?