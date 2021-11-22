Шмыгаль готов дать России скидку на транзит газа

О желаемых условиях соглашения рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

"Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение: мы готовы увеличить транзит еще на 55 млрд куб. м и этот объем готовы транзитировать по цене вдвое меньше, чем в существующем контракте", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что мощности ГТС Украины позволяют транспортировать гораздо больше 40 млрд кубометров газа, законтрактованных на сегодня.

"Европа должна услышать и поверить, что украинская ГТС сегодня способна к такому транзиту, и что этот транзит будет самым дешевым. Тут вместе с политикой присутствуют и экономика, и техническая способность. Это очень важное заявление, которое очень серьезно воспринимают наши европейские партнеры. Тут уже вопрос в их способности вести переговоры с контрагентом, у которого они покупают энергоресурсы", - сказал он.