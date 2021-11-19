Антивакцинатора из Львова могут посадить на 10 лет

Судья Олег Юркив полностью удовлетворил ходатайство прокуроров арестовать скандально известного блогера до 16 января 2022 года с правом внесения залога на сумму 998 тысяч гривен.

В случае внесения залога "антивакцинатор" все равно будет обязан не покидать пределы города Львова без согласия следователей полиции.

36-летнему Стахиву инкриминируют свержение конституционного строя Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.