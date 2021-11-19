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Министр Лещенко узнал о покушении на него, вернувшись из Саудовской Аравии

19.11.2021 / 15:33
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого готовили покушение, ответил, что его убийство не поможет избежать уголовной ответственности по хищению земли.

Лещенко рассказал, что несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии, и министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил ему о покушении.

Министр также напомнил, что с начала его работы в министерстве ему и членам его семей поступало много угроз, и этот процесс он назвал "постоянным", поэтому указом президента Владимира Зеленского у Лещенко была государственная охрана.

"И для меня шок, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер гражданина Соединенных Штатов не только по отношению ко мне, но и других аграриев... на шантаже, медийные атаки – я никоим образом на них не реагировал, поскольку существует правовая плоскость для решения этих вопросов.

Для меня эта ситуация шокирующая, но я хочу сказать следующее. Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение позволит избежать юридической ответственности, то я хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе. Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов. И устраняя, запугивая – вы ничего не достигнете.

Я хочу поблагодарить МВД за профессиональную работу и за то, что вы обеспечиваете правопорядок, и все, что нужно от меня для сотрудничества со следствием… я полностью открыт к взаимодействию". 

Источник - Украинская правда

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