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На Волыни освящен храм УПЦ, построенный за 9 месяцев вместо захваченного ПЦУ

17.11.2021 / 12:20
На Волыни освящен храм УПЦ, построенный за 9 месяцев вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей поздравил прихожан и настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Анатолия Мацелика с важным событием, а также наградил меценатов и активно участвовавших в строительстве прихожан церковными наградами

На Волыни освятили новый храм Украинской Православной Церкви в селе Мызово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы церковная община построила вместо захваченного активистами ПЦУ.

Храм построили в течение 9 месяцев после начала работ. После освящения престола и новой церкви митрополит Владимир в сослужении духовенства епархии совершил Божественную литургию. Архиерей поздравил прихожан и настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Анатолия Мацелика с важным событием, а также наградил меценатов и активно участвовавших в строительстве прихожан церковными наградами.

Как сообщалось ранее, в январе 2019 года, на собрании жителей села при участии главы ОТГ было инициировано голосование о переходе в ПЦУ.

После проведенного собрания местные «активисты» с угрозами забрали у настоятеля ключи от храма, который является собственностью религиозной общины. 19 февраля настоятель храма протоиерей Анатолий Мацелик обратился в отделение Нацполиции с заявлением о препятствовании проведению богослужений и незаконной блокировке храма местными жителями. 26 февраля из полиции поступило сообщение об отказе во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Настоятель храма обжаловал в суде незаконные действия начальника полиции об отказе во внесении сведений в ЕРДР. 7 марта 2019 г. суд удовлетворил жалобу протоиерея Анатолия Мацелика, после чего настоятелю храма УПЦ вернули ключи от церкви. Однако позже активистам ПЦУ все же удалось отобрать у религиозной общины УПЦ храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Лишившиеся церкви верующие УПЦ решили строить новый храм и уже через год освятили фундамент нового храма.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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