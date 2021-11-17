Аваков прокомментировал враждебное отношение к себе со стороны главы ОП

Об этом рассказал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью УП, передает "Хвиля".

На вопрос журналиста, почему Андрей Ермак относится к нему враждебно, Аваков отметил, что глава ОП - очень закрытый человек, но в их отношениях всегда было взаимоуважение, более того, они вместе осуждали достаточно непривычную для многих манеру руководства экс-руководителя Офиса Зеленского Андрея Богдана.

"А потом он стал руководителем Офиса и человек начал меняться. И пришлось знакомиться с ним заново", - подчеркнул он.

Аваков заявил, что у Ермака множество достоинств и он проделывал важную работу, а потом глава ОП начал быть апологетом многих вещей, которые, как подчеркнул экс-чиновник, он не поддерживает. Среди таких вещей законодательные акты, кадровые идеи касательно МВД, как забрать Нацгвардию из-под ведомства.

"Я им тогда сказал: "Слушайте, если вы хотите контроль, вы не можете забирать Нацгвардию, лучше поменяйте министра сразу". В итоге, так и случилось: министр поменялся, испуг прошел, уже никто никуда не разделяет. Это правильно", - сказал он.