Священник УПЦ рассказал о вере в воскресение мертвых в древней Церкви

Христианская среда древности была пропитана верой в жизнь вечную, верой в Воскресение мертвых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.

«После разрушения Иерусалима Титом в 70 году христианство окончательно выходит из-под тени иудейства. Всё чаще христиане привлекаются к уголовной ответственности за то, что они веруют в Иисуса Распятого. Для сохранения жизни и веры от поругания древняя Церковь выработала систему секретов. В условиях гонений в первые века в христианской среде сформировалось целое наречие, диалект из символов, которые понимали только христиане. Так, например, кладбище для посвященного ума открывало целую массу смыслов. На надгробиях верных особо часто встречаются надписи из Евангелия, псалмов, цитаты святых и даже языческих классиков», - рассказал отец Андрей.

Священник отметил, что с первых веков в христианском сообществе сложился обычай петь псалмы над усопшими.

«Святитель Иоанн Златоуст указывает на 23-й псалом как псалом заупокойный, первый стих которого до сих пор используется в чине погребения во время предания земли усопшего. На могильных камнях христиан II–V веков встречаются стихи из разных псалмов. Приводит в восхищение само название кладбищ, как оно именовалось между христианами: επι χωρω μακαρων – как место блаженных. Возглас священника «во блаженном успении…» сохранил отголосок древнехристианских идей», - продолжил он.

По словам отца Андрея, христианская среда древности была буквально пропитана верой в жизнь вечную, верой в Воскресение мертвых. «Часто на могилах христиан писались тексты, связанные с евангельскими событиями. Одинокое слово на могиле – «Светающи» (Мф. 28:1) говорит об этом ярко», - пояснил он.

«Многие из высказываний святых отцов христиане помещали на гробницах своих родственников по вере. В местности, где жил тот или иной отец, живо хранилась и его учение. Также христиане делали надписи из житий первых святых. Молитва святого Феодота перед мучением, где он Христа называет «надежда оставленных», сохранилась в богослужении и писалась часто на могилах», - рассказал отец Андрей Гавриленко.

Самих христиан древней Церкви называли словом «анастасис» - воскресение, подчеркнул священник и добавил, что «осознание себя человеком воскресения, народом «вечной жизни» было очень близко христианам».

По его словам, христианские надгробия высекались с такой же красотой, как и языческие, и отличались только тем прикровенным содержанием, которое несли в своей сути.

«Христианин принял новое рождение, он вкушал пищу бессмертия, и его могила становится местом, в котором его застанет Воскресение мертвых. Поэтому на могилах, помимо надписей, рисовались фениксы или дельфины как символы воскресения. Надписи подталкивали читающего к воспоминанию слов из Евангелия: «Егда приидет Сын Человеческий во славе Своей»», - рассказал он.

Для христиан первых веков слова Христовы о Таинстве Крещения и Причащения имели огромное значение, подчеркнул священник

«Слова Спасителя: «Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Небесное» вызывал у христианина первых веков целый ряд важных выводов, связанных с загробной жизнью. C Таинством Крещения связывался догмат о Воскресении и о Царствии Небесном. Сами названия Таинства получали символические значения этих догматов: крещение – это «свет» и «просвещение». Церковь просит мертвых упокоить «в месте светле». Именно через крещение можем принять «вечный мир» и «небесное спокойствие». Если Бог есть вечный мир и блаженство, то быть «в мире» «в вечном покое» – это быть в Боге», - объяснил отец Андрей Гавриленко.

Священник считает, что под влиянием веры в Воскресение мертвых, веры в то, что души праведных уже с Христом, формировались подобные надписи в скорбных местах.

«Особого внимания заслуживает факт, что в гробницах христиан и в катакомбах археологами было найдено множество чаш с разными надписями, которые связаны с Таинством Причащения. В древней Церкви Причастие давалось всем христианам в руки. Исследователи предполагают, что у многих христиан были специальные сосуды для хранения Святых Даров обоих видов. Обретенные в местах покоя чаши были с надписями: «Жизнь», «Питие будущей жизни», «жизнь в Божественной сладости». На одной чаше найдена надпись, оканчивающаяся не точкой, а пальмовой ветвью, что соответствовало мысли: «Пей – и достигнешь вечной жизни посредством Причастия». В этой связи становится ясным отношение к словам Спасителя «Аще кто от Него яст, не умрет» (Ин. 6:50)», - сказал он.

В завершении отец Андрей констатировал, что древняя Церковь буквально прошита насквозь верой в жизнь, которую Господь посылает верующим в Него. «Эта жизнь начинается в Церкви, она не прерывается смертью и ждет своего полного осуществления в Воскресении мертвых», - заключил священник.