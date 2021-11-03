Священник УПЦ рассказал, почему милостыню нельзя подавать напоказ

Господь предупреждает о том, что не стоит давать милостыню нуждающемуся, или творить дела милосердия, делая это напоказ перед другими людьми.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Христос говорит: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф.6:3). Милостыню важно подать так, чтобы не возгордиться. Не подавать милостыню перед людьми, чтобы они увидели, оценили, похвалили. Господь сказал, что милостыню нужно творить втайне: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:18)», - объяснил отец Сергий.

Священник отметил, что подавая милостыню, каждый человек испытывает внутреннее чувство радости, и ему хочется этой радостью поделиться.

«Когда делишься этой радостью, получается, как будто какое-то хвастовство, ты себя оцениваешь и сравниваешь с другими, потому что другие не делают, так, как ты. Конечно же Господь об этом предупреждает: «Они уже получают награду свою (Мф. 6:2)». Ибо их хвалят», - подчеркнул отец Сергий Экшиян.

Он объяснил, как научиться правильно подавать милостыню, не придавая этому излишнего внимания.

«Это своего рода навык, привычка. Уметь увидеть нужду человека, не пройти мимо, остановиться, вернуться и помочь. И со временем приходит то чувство, когда не обращаешь на это внимание», - сказал отец Сергий.

Священник напомнил, что подавая милостыню, важно понимать, что перед Богом все люди являются должниками, и это поможет преодолеть тщеславие и гордость.

«Очень важно, чтобы добрые дела не делались для того, чтобы остальные увидели и похвалили. Господь говорит: «Вы - свет мира». (Мф 5:14). «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». (Мф 5:16), потому что вы это делаете во Славу Божию. «Так да светит свет ваш пред людьми (Мф 5:16)» - это слова Христа. И это действительно так - мы делаем, люди видят, но внутреннее твое состояние и с какой целью ты это делаешь, Господь Сердцеведец знает. Потому очень важно подавать милостыню, не задумываясь об этом», - подытожил священник.