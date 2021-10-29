Войти | Зарегистрироваться
10:58

пятница,
29 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

29.10.2021 / 10:16
Власти Киева не будут закрывать общественный транспорт в связи с ужесточением карантинных ограничений в столице, однако пассажирам необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать, но ездить в нем должны будут пассажиры, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей", - сказал Кличко на брифинге в четверг.

Мэр подчеркнул, что меры вводятся, поскольку "нет других вариантов", чтобы уберечь жизнь и здоровье людей и не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать большого количества больных.

Источник

транспорт, Киев, Кличко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.